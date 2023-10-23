Китайцы готовят стильный кроссовер с огромным запасом хода за $34 170 (фото)

Li Auto L6 получит гибридную силовую установку, в которой бензиновый двигатель выполняет роль генератора. Новинка отличается стильным дизайном и инновационными технологиями.

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Модельный ряд Li Auto пополнит гибридный кроссовер L6. Дизайн новинки рассекретили на патентных изображениях. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Li Auto L6 станет одним из самых доступных кроссоверов бренда. Это гибридная модель EREV (электромобиль с расширенным запасом хода). Бензиновый двигатель выполняет роль генератора для электромоторов.

Спереди установлена раздельная оптика с дневными ходовыми огнями сверху и фарами снизу. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Спереди расположена раздельная оптика Фото: Weibo

Сзади расположены узкие фонари, которые объединены в один блок. На задней двери есть спойлер со стоп-сигналом.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Weibo

Длина Li Auto L6 составит около 4800 мм. Салон рассчитан на пять посадочных мест.

В интерьере установят большой дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. В список оснащения войдут инновационные системы безопасности и боковые подножки, интегрированные в кузов.

Силовая установка Li Auto L6 состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов суммарной мощностью 450 л.с. Запас хода составит более 600 км на одном заряде.

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Начальная стоимость кроссовера составит 250 000 юаней (34 170 долларов). Топовая модификация обойдется в 500 000 юаней (68 330 долларов).

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