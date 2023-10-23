Китайці готують стильний кросовер з величезним запасом ходу за $34 170 (фото)

Li Auto L6 отримає гібридну силову установку, в якій бензиновий двигун виконує роль генератора. Новинка вирізняється стильним дизайном та інноваційними технологіями.

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Модельний ряд Li Auto поповнить гібридний кросовер L6. Дизайн новинки розсекретили на патентних зображеннях. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Li Auto L6 стане одним із найдоступніших кросоверів бренду. Це гібридна модель EREV (електромобіль із розширеним запасом ходу). Бензиновий двигун виконує роль генератора для електромоторів.

Спереду встановлена роздільна оптика з денними ходовими вогнями зверху і фарами знизу. На бампері є кілька повітрозабірників.

Спереду розташована роздільна оптика Фото: Weibo

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На задніх дверях є спойлер зі стоп-сигналом.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Weibo

Довжина Li Auto L6 становитиме близько 4800 мм. Салон розрахований на п'ять посадкових місць.

В інтер'єрі встановлять великий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. До списку оснащення увійдуть інноваційні системи безпеки та бічні підніжки, інтегровані в кузов.

Силова установка Li Auto L6 складається з 1,5-літрового бензинового двигуна і двох електромоторів сумарною потужністю 450 к.с. Запас ходу становитиме понад 600 км на одному заряді.

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Початкова вартість кросовера становитиме 250 000 юанів (34 170 доларів). Топова модифікація обійдеться в 500 000 юанів (68 330 доларів).

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