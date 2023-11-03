Для поездок по песчаным дюнам: представлен самый экстремальный пикап Ford (фото)

Ford Shelby F-250 Super Baja получил улучшенную подвеску и множество других внедорожных доработок. Стоимость пикапа составляет 154 995 долларов.

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Пикап Ford F-250 получил заряженную версию Shelby Super Baja. Пакет доработок превращает авто в покорителя песчаных дюн. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Ford Shelby F-250 Super Baja получил дополнительную светотехнику на бампере и на крыше. Также на кузове пикапа появились декоративные полосы.

Подвеска пикапа была сильно модернизирована. Автомобиль получил увеличенные дорожный просвет и ход штока амортизатора.

Также на авто установили двойные стабилизаторы рулевого управления. Высота подвески может регулироваться вручную.

Ford Shelby F-250 Super Baja получил 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они обуты в 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich.

В грузовом отсеке разместили запасные колеса и каркас безопасности. Он способен защитить водителя и его пассажиров от травм в случае опрокидывания.

В грузовом отсеке размещены запасные колеса Фото: Shelby

В интерьере появилось больше отделки из кожи. Также внутри можно найти новые напольные коврики.

Интерьер пикапа стал роскошнее Фото: Shelby

Ford Shelby F-250 Super Baja оснащен 6,7-литровым турбодизелем мощностью 475 л.с. и 1424 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Всего будет выпущено 300 единиц Ford Shelby F-250 Super Baja. Стоимость заряженного пикапа составляет 154 995 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на шоу SEMA презентовали пакет доработок для пикапа Toyota Tundra 2023.