Для поїздок по піщаним дюнам: представлено найекстремальніший пікап Ford (фото)

Ford Shelby F-250 Super Baja отримав поліпшену підвіску і безліч інших позашляхових доопрацювань. Вартість пікапа становить 154 995 доларів.

Related video

Пікап Ford F-250 отримав заряджену версію Shelby Super Baja. Пакет доопрацювань перетворює авто на підкорювача піщаних дюн. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ford Shelby F-250 Super Baja отримав додаткову світлотехніку на бампері та на даху. Також на кузові пікапа з'явилися декоративні смуги.

Підвіска пікапа була сильно модернізована. Автомобіль отримав збільшені дорожній просвіт і хід штока амортизатора.

Також на авто встановили подвійні стабілізатори. Висота підвіски може регулюватися вручну.

Ford Shelby F-250 Super Baja отримав 20-дюймові легкосплавні колісні диски. Вони взуті в 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich.

У вантажному відсіку розмістили запасні колеса і каркас безпеки. Він здатний захистити водія та його пасажирів від травм у разі перекидання.

У вантажному відсіку розміщені запасні колеса Фото: Shelby

В інтер'єрі з'явилося більше оздоблення зі шкіри. Також всередині можна знайти нові підлогові килимки.

Інтер'єр пікапа став розкішнішим Фото: Shelby

Ford Shelby F-250 Super Baja оснащений 6,7-літровим турбодизелем потужністю 475 к.с. і 1424 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Важливо

Монстр на 700 сил: у Європі стартують продажі найпотужнішого у світі пікапа (фото)

Загалом буде випущено 300 одиниць Ford Shelby F-250 Super Baja. Вартість зарядженого пікапа становить 154 995 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на шоу SEMA презентували пакет доопрацювань для пікапа Toyota Tundra 2023.