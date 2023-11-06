Единственный в мире: на продажу выставили эксклюзивный кроссовер Aston Martin (фото)

Lagonda Concept LUV был представлен на Женевском автосалоне 2009 года. Этот кроссовер был разработан совместными усилиями Aston Martin и Mercedes-Benz.

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На аукцион Collecting Cars выставили кроссовер Lagonda Concept LUV 2009 года. Этот концепт-кар от британской компании Aston Martin так и не был запущен в производство. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Lagonda Concept LUV впервые был представлен на Женевском автосалоне 2009 года. Эта модель должна была "перезапустить" роскошный суббренд Aston Martin, но планы компании изменились.

Спереди кроссовера расположены узкие фары и массивная решетка радиатора. На кузове есть несколько воздухозаборников с хромированной отделкой.

Lagonda Concept LUV имеет необычный силуэт, который объединяет черты седана и кроссовера. Сзади установлены компактные фонари и два небольших выхлопных патрубка.

Сзади размещены компактные фонари Фото: Collecting Cars

Кроссовер разрабатывался совместно с Mercedes-Benz. Он был основан на платформе GL-Class.

Спустя несколько лет концепт-кар был передан частному владельцу. Автомобиль не имеет пробега и не разрешен для использования на дорогах общего пользования.

Главным приоритетом при разработке Lagonda Concept LUV был акцент на роскоши. Поэтому кроссовер получит интерьер с премиальными интерьерами. Во внутренней отделке присутствует кожа, а на сиденьях есть меховой воротник.

Lagonda Concept LUV получил роскошный интерьер Фото: Collecting Cars

Lagonda Concept LUV оснащен 5,9-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 456 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Торги за эксклюзивный кроссовер заканчиваются через 6 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 12 750 фунтов стерлингов (15 803 доллара).

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