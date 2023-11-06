Єдиний у світі: на продаж виставили ексклюзивний кросовер Aston Martin (фото)

Lagonda Concept LUV був представлений на Женевському автосалоні 2009 року. Цей кросовер був розроблений спільними зусиллями Aston Martin і Mercedes-Benz.

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На аукціон Collecting Cars виставили кросовер Lagonda Concept LUV 2009 року. Цей концепт-кар від британської компанії Aston Martin так і не був запущений у виробництво. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Lagonda Concept LUV вперше був представлений на Женевському автосалоні 2009 року. Ця модель мала "перезапустити" розкішний суббренд Aston Martin, але плани компанії змінилися.

Спереду кросовера розташовані вузькі фари та масивна решітка радіатора. На кузові є кілька повітрозабірників із хромованим оздобленням.

Lagonda Concept LUV має незвичний силует, який об'єднує риси седана та кросовера. Ззаду встановлені компактні ліхтарі та два невеликих вихлопних патрубки.

Ззаду розміщені компактні ліхтарі Фото: Collecting Cars

Кросовер розроблявся спільно з Mercedes-Benz. Він був заснований на платформі GL-Class.

Через кілька років концепт-кар був переданий приватному власнику. Автомобіль не має пробігу і не дозволений для використання на дорогах загального користування.

Пріоритетом при розробці Lagonda Concept LUV був акцент на розкоші. Тому кросовер отримає інтер'єр із преміальними інтер'єрами. У внутрішньому оздобленні присутня шкіра, а на сидіннях є хутряний комір.

Lagonda Concept LUV отримав розкішний інтер'єр Фото: Collecting Cars

Lagonda Concept LUV оснащений 5,9-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 456 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Торги за ексклюзивний кросовер закінчуються через 6 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 12 750 фунтів стерлінгів (15 803 долари).

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії на продаж виставили суперкари Ferrari Enzo і Maserati MC12.