На рынок выходит недорогой конкурент Skoda Fabia от Suzuki (фото)

Новый Suzuki Swift изменился внешне и получил набор современных систем безопасности. Хэтчбек будет доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

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Новый Suzuki Swift поступил в производство и выходит на рынок. Компактный хэтчбек В-класса показали на автошоу в Токио в предсерийном исполнении, а теперь стали известны подробности серийной версии модели. Их опубликовали на официальном сайте Suzuki.

Suzuki Swift шестого поколения внешне не отличается от предсерийного прототипа. У него восьмиугольная решетка радиатора и узкие диодные фары, а боковины украшены выштамповками. Ручки задних дверей больше не спрятаны в стойках крыши. Габариты остались на уровне предшественника.

Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Swift 2024:

длина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2450 мм.

Компоновка салона Suzuki Swift знакома по модели прошлого поколения. Хэтчбек получил новые приборы (они больше не находятся в "колодцах"), а также большой 9-дюймовый тачскрин.

В салоне появился 9-дюймовый тачскрин Фото: Suzuki

Кроме того, усилена шумоизоляция и установлен электронный стояночный тормоз. В перечне опций теперь есть камеры кругового обзора, улучшенная система упреждения столкновений, технологии распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

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Suzuki Swift 2024 оснащен новым 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 82 л. с. За доплату его можно дополнить 12-вольтной "мягкой" гибридной установкой на 3,1 л. с.

В Европе новый Suzuki Swift появится весной Фото: Suzuki

Новый Suzuki Swift предложен с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором, также доступен и полный привод. Позже линейку расширят полноценный гибрид и заряженный Suzuki Swift Sport.

В Японии продажи Suzuki Swift стартуют уже в нынешнем месяце по цене, эквивалентной 11 700 – 15 800 долларам. В Европе модель появится весной 2024 года и бросит вызов Skoda Fabia и Peugeot 208.

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