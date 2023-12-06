На ринок виходить недорогий конкурент Skoda Fabia від Suzuki (фото)
Новий Suzuki Swift змінився зовні та отримав набір сучасних систем безпеки. Хетчбек буде доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.
Новий Suzuki Swift надійшов у виробництво і виходить на ринок. Компактний хетчбек В-класу показали на автошоу в Токіо в передсерійному виконанні, а тепер стали відомі подробиці серійної версії моделі. Їх опублікували на офіційному сайті Suzuki.
Suzuki Swift шостого покоління зовні не відрізняється від передсерійного прототипу. У нього восьмикутна решітка радіатора і вузькі діодні фари, а боковини прикрашені виштамповками. Ручки задніх дверей більше не заховані в стійках даху. Габарити залишилися на рівні попередника.
Розміри Suzuki Swift 2024:
- довжина — 3860 мм;
- ширина — 1695 мм;
- висота — 1500 мм;
- колісна база — 2450 мм.
Компонування салону Suzuki Swift знайоме за моделлю минулого покоління. Хетчбек отримав нові прилади (вони більше не розташовані в "колодязях"), а також великий 9-дюймовий тачскрін.
Крім того, посилено шумоізоляцію і встановлено електронне стоянкове гальмо. У переліку опцій тепер є камери кругового огляду, поліпшена система попередження зіткнень, технології розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія.Важливо
Suzuki Swift 2024 оснащений новим 1,2-літровим трициліндровим двигуном потужністю 82 к. с. За доплату його можна доповнити 12-вольтною "м'якою" гібридною установкою на 3,1 к. с.
Новий Suzuki Swift запропоновано з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором, також доступний і повний привід. Пізніше лінійку розширять повноцінний гібрид і заряджений Suzuki Swift Sport.
В Японії продажі Suzuki Swift стартують уже цього місяця за ціною, еквівалентною 11 700 — 15 800 доларам. У Європі модель з'явиться навесні 2024 року і кине виклик Skoda Fabia і Peugeot 208.
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