Огненный шар и кирпичные стены: китайский кроссовер выдержал суровые испытания (видео)

Кроссовер Hongqi HS5 прошел экстремальные краш-тесты. Автомобиль серьезно пострадал и в салоне сработали подушки безопасности, но он смог продолжить движение.

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В Китае решили оригинальным образом показать выносливость и стойкость нового Hongqi HS5. Премиальный кроссовер попытались уничтожить несколькими способами, но он продолжил движение. Видео с испытанием опубликовали на странице Inside China Auto в соцсети X.

Сначала новый Hongqi HS5 ударили огромным горящим шаром, подвешенным на троссе к автокрану. В салоне сработали подушки безопасности, но автомобиль смог ехать дальше.

Затем китайский кроссовер протаранил сразу две кирпичные стены. После того, как его очистили от кирпичей, на него сбросили другую машину. Поврежденный Hongqi HS5 смог продолжить движение и после такого "краш-теста".

Новый Hongqi HS5 – одна из самых доступных моделей премиального бренда концерна FAW, который выпускает авто для Си Цзиньпина. Внешность 4,8-метрового кроссовера выдержана в духе Rolls-Royce, что и неудивительно, ведь его проектировал бывший стилист британской марки Жиль Тейлор.

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Кроссовер Hongqi HS5 оснащен 2,0-литровым 252-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным. Стоимость модели составляет 27 000 — 37 000 долларов.

К слову, недавно в линейке Hongqi появилась роскошная маршрутка премиум-класса.

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