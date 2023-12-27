Nissan отмечает 90-летие: история японской марки (фото)

Nissan прославился экономичными массовыми моделями, а также недорогими спорткарами. Кроме того, японский автогигант первым начал массово выпускать электромобили.

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В эти дни свое 90-летие отмечает Nissan. Японский автопроизводитель прошел путь от миниатюрных городских авто до электромобилей и скоростных спорткаров. Фокус расскажет его историю.

Datsun 14 1933 года Фото: Nissan

В конце 20-х годов в Японии сформировался промышленный холдинг Nihon Sangyo, который стали сокращенно называть Nissan. Он приобрел небольшую компанию Dat Jidosha, занимавшуюся импортом машин и мелкосерийной их сборкой под брендом Datsun. 26 декабря 1933 года появилась компания Nissan Motor.

Nissan 70 1937 года Фото: Nissan

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Поначалу на предприятии в Йокогаме наладили лицензионную сборку компактных британских Austin 7 под названием Datsun 14. А в 1937 году появились и первые модели под брендом Nissan. Так, Nissan 70 стал копией американского Graham Paige Special Six с 90-сильной шестеркой, а за ним последовал фургон Nissan 90.

Nissan Patrol 1951 года Фото: Nissan

Во время Второй мировой Nissan выпускал военные грузовики и его заводские цеха пострадали от бомбардировок. Впрочем, уже в 1946 году работу предприятия возобновили, а пять лет спустя появился Nissan Patrol, созданный на базе Willys.

Datsun Bluebird 1958 года Фото: Nissan

В 1958 году Nissan вышел на международный рынок с Datsun Bluebird – модель начали продавать в США и Австралии. А два года спустя в Европе появился седан среднего класса Nissan Cedric.

Nissan Cedric 1960 года Фото: Nissan

В 1965 году Nissan удивил мир высокотехнологичной представительской моделью President. Седан оснастили 200-сильным V8, он получил кондиционер, электрокропривод сидений и даже ABS.

Nissan President 1965 года Фото: Nissan

Но по-настоящему прославили марку спортивные модели. Сначала в 1968 году появился Nissan Skyline 2000 GT-R, выигравший 49 гонок. За ним последовал Nissan 240Z: элегантное купе со 160-сильной шестеркой разошлось тиражом в 150 000 авто.

Nissan Skyline 2000 GT-R 1968 года Фото: Nissan

Во время топливного кризиса 70-х популярными стали экономичные компактные модели Nissan Micra и Sunny. Компания стала наращивать производство: заводы Nissan появились в Великобритании, США и Австралии.

Nissan 240Z 1969 года Фото: Nissan

В 80-х представили седан Maxima, внедорожник Terrano, а также высокотехнологичное купе 300ZX с 300-сильным турбомотором, адаптивными амортизаторами и управляемыми задними колесами. Также в 1989 году у Nissan появилось премиальное подразделение Infiniti.

Nissan 300ZX 1989 года Фото: Nissan

Одной из самых знаменитых моделей Nissan стал Skyline GT-R. 280-сильное полноприводное купе прозвали Годзиллой. Оно успешно выступало в гонках, установило рекорд круга на автодроме Нюрбургринг и стало звездой фильмов "Форсаж".

Nissan Skyline GT-R 1999 года Фото: bonhams.com

В 1999 году Nissan и Renault создали альянс. Знаковыми моделями бренда в XXI веке стали первый в мире массовый электромобиль Nissan Leaf, а также Qashqai, стоявший у истоков сегмента компактных кроссоверов. А новый Nissan GT-R мощностью свыше 500 сил стал более доступной альтернативой экзотическим суперкарам.

Nissan Leaf стал первым массовым электромобилем в мире Фото: Nissan

В современной линейке марки есть как электрокроссовер Ariya и гибриды e-Power, так и классическое бензиновое купе Nissan Z, рамный пикап Navara и компактный Juke. Теперь в истории бренда наступает новый этап – к 2030 году все европейские модели марки станут электрокарами.

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