Старую Honda превратили в клон классического Ford Mustang (фото)

Самодельный автомобиль очень похож на классический Ford Mustang, но в его основе лежит "начинка" от Honda Accord. У купе передний привод и 2,4-литровая четверка под капотом.

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В США выполнили нестандартный тюнинг Honda Accord. Семейный седан превратили в копию культового Ford Mustang 1964 года. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Клон Ford Mustang выдают его пропорции Фото: CarBuzz

За основу взяли седан Honda Accord 2005 года. У автомобиля полностью новый кузов, повторяющий классический Ford Mustang первого поколения. Владелец называет авто самым надежным Ford и самой красивой Honda Accord.

Салон Honda Accord остался без изменений Фото: CarBuzz

Копия Ford Mustang 1964 года получилась весьма точной. У авто длинный капот, характерные круглые фары и укороченная задняя часть. Самодельный автомобиль выдают разве что его пропорции, ведь компоновкой и размерами Honda Accord отличается от Mustang.

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Кроме того, без изменений остался салон Honda Accord – убрали лишь заднее сиденье. Руль, передняя панель, кондиционер и электростеклоподъемники у авто современные.

Под капотом установлена 2,4-литровая четверка Фото: CarBuzz

К тому же, силовой агрегат у Ford Mustang нетипичный. Под капотом установлена 2,4-литровым бензиновая четверка мощностью 160 л. с., а в паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.

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