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Стару Honda перетворили на клон класичного Ford Mustang (фото)

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Фото: CarBuzz | Honda Accord переробили на копію Ford Mustang

Саморобний автомобіль дуже схожий на класичний Ford Mustang, але в його основі лежить "начинка" від Honda Accord. У купе передній привід і 2,4-літрова четвірка під капотом.

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У США виконали нестандартний тюнінг Honda Accord. Сімейний седан перетворили на копію культового Ford Mustang 1964 року. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Ford Mustang, Honda Accord, копія Ford Mustang, клон Ford Mustang Fullscreen
Клон Ford Mustang видають його пропорції
Фото: CarBuzz

За основу взяли седан Honda Accord 2005 року. У автомобіля повністю новий кузов, що повторює класичний Ford Mustang першого покоління. Власник називає авто найнадійнішим Ford і найкрасивішою Honda Accord.

Ford Mustang, Honda Accord, копія Ford Mustang, клон Ford Mustang Fullscreen
Салон Honda Accord залишився без змін
Фото: CarBuzz

Копія Ford Mustang 1964 року вийшла доволі точною. У авто довгий капот, характерні круглі фари і укорочена задня частина. Саморобний автомобіль видають хіба що його пропорції, адже компонуванням і розмірами Honda Accord відрізняється від Mustang.

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Крім того, без змін залишився салон Honda Accord — прибрали лише заднє сидіння. Кермо, передня панель, кондиціонер та електросклопідйомники в авто сучасні.

Ford Mustang, Honda Accord, копія Ford Mustang, клон Ford Mustang Fullscreen
Під капотом встановлена 2,4-літрова четвірка
Фото: CarBuzz

До того ж, силовий агрегат у Ford Mustang нетиповий. Під капотом встановлено 2,4-літрову бензинову четвірку потужністю 160 к. с., а в парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

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