Стару Honda перетворили на клон класичного Ford Mustang (фото)

Саморобний автомобіль дуже схожий на класичний Ford Mustang, але в його основі лежить "начинка" від Honda Accord. У купе передній привід і 2,4-літрова четвірка під капотом.

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У США виконали нестандартний тюнінг Honda Accord. Сімейний седан перетворили на копію культового Ford Mustang 1964 року. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Клон Ford Mustang видають його пропорції Фото: CarBuzz

За основу взяли седан Honda Accord 2005 року. У автомобіля повністю новий кузов, що повторює класичний Ford Mustang першого покоління. Власник називає авто найнадійнішим Ford і найкрасивішою Honda Accord.

Салон Honda Accord залишився без змін Фото: CarBuzz

Копія Ford Mustang 1964 року вийшла доволі точною. У авто довгий капот, характерні круглі фари і укорочена задня частина. Саморобний автомобіль видають хіба що його пропорції, адже компонуванням і розмірами Honda Accord відрізняється від Mustang.

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Крім того, без змін залишився салон Honda Accord — прибрали лише заднє сидіння. Кермо, передня панель, кондиціонер та електросклопідйомники в авто сучасні.

Під капотом встановлена 2,4-літрова четвірка Фото: CarBuzz

До того ж, силовий агрегат у Ford Mustang нетиповий. Під капотом встановлено 2,4-літрову бензинову четвірку потужністю 160 к. с., а в парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

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