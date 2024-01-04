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Авто

Знакомый незнакомец: Geely показали кроссовер за $12 500 с мотором Volvo (фото)

Geely Haoyue Pro, Geely Haoyue, новый Geely Haoyue Pro, кроссовер Geely
Фото: CarNewsChina | Geely Haoyue Pro отличается от предшественников дизайном передней части

Geely Haoyue Pro — глубоко модернизированный вариант модели Emgrand X7, которая ранее продавалась в Украине. Кроссовер получил современный салон и 181-сильный турбомотор.

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Опубликованы фото нового Geely Haoyue Pro. Кроссовер поступит в продажу по цене примерно 90 000 – 100 000 юаней ($12 500 – 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Haoyue, Geely Haoyue Pro, новый Geely Haoyue Pro, кроссовер Geely Fullscreen
В основе авто лежит Geely Emgrand X7
Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Haoyue Pro – глубоко модернизированная версия модели Vision X6Pro, которая, в свою очередь, создана на базе Geely Emgrand X7. Ранее эта модель продавалась в Украине.

Новый Geely Haoyue Pro отличается от предшественников измененной передней частью с огромной решеткой радиатора, новой оптикой и "парящими" задними стойками крыши.

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На передней панели установлены два дисплея
Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Haoyue Pro 2024:

  • длина – 4518 мм;
  • ширина – 1834 мм;
  • высота – 1715 мм;
  • колесная база – 2666 мм.
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Салон Geely Haoyue Pro практически полностью новый – заменены руль, передняя панель и сиденья. Цифровой щиток приборов и дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок.

Салон Geely Haoyue, Geely Haoyue Pro, новый Geely Haoyue Pro, кроссовер Geely Fullscreen
Кроссовер получил новые сиденья
Фото: CarNewsChina

Изменился и двигатель: китайский кроссовер Geely Haoyue Pro оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с. разработки Volvo. Средний расход топлива составляет 6,96 л на 100 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый экспортный кроссовер Geely для семьи.

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