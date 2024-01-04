Знакомый незнакомец: Geely показали кроссовер за $12 500 с мотором Volvo (фото)

Geely Haoyue Pro — глубоко модернизированный вариант модели Emgrand X7, которая ранее продавалась в Украине. Кроссовер получил современный салон и 181-сильный турбомотор.

Related video

Опубликованы фото нового Geely Haoyue Pro. Кроссовер поступит в продажу по цене примерно 90 000 – 100 000 юаней ($12 500 – 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В основе авто лежит Geely Emgrand X7 Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Haoyue Pro – глубоко модернизированная версия модели Vision X6Pro, которая, в свою очередь, создана на базе Geely Emgrand X7. Ранее эта модель продавалась в Украине.

Новый Geely Haoyue Pro отличается от предшественников измененной передней частью с огромной решеткой радиатора, новой оптикой и "парящими" задними стойками крыши.

На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Haoyue Pro 2024:

длина – 4518 мм;

ширина – 1834 мм;

высота – 1715 мм;

колесная база – 2666 мм.

Важно

В Китае представили первый в мире электрокар с инновационной натриевой батареей (фото)

Салон Geely Haoyue Pro практически полностью новый – заменены руль, передняя панель и сиденья. Цифровой щиток приборов и дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок.

Кроссовер получил новые сиденья Фото: CarNewsChina

Изменился и двигатель: китайский кроссовер Geely Haoyue Pro оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с. разработки Volvo. Средний расход топлива составляет 6,96 л на 100 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый экспортный кроссовер Geely для семьи.

Также мы писали про нового конкурента Tesla от Geely и Volvo