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Знайомий незнайомець: Geely показали кросовер за $12 500 із мотором Volvo (фото)

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Фото: CarNewsChina | Geely Haoyue Pro відрізняється від попередників дизайном передньої частини

Geely Haoyue Pro — глибоко модернізований варіант моделі Emgrand X7, яка раніше продавалася в Україні. Кросовер отримав сучасний салон і 181-сильний турбомотор.

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Опубліковано фото нового Geely Haoyue Pro. Кросовер надійде в продаж за ціною приблизно 90 000—100 000 юанів ($12 500—14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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В основі авто лежить Geely Emgrand X7
Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Haoyue Pro — глибоко модернізована версія моделі Vision X6Pro, яка, зі свого боку, створена на базі Geely Emgrand X7. Раніше цю модель продавали в Україні.

Новий Geely Haoyue Pro відрізняється від попередників зміненою передньою частиною з величезною решіткою радіатора, новою оптикою та задніми стійками даху, що "ширяють".

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Haoyue Pro 2024:

  • довжина — 4518 мм;
  • ширина — 1834 мм;
  • висота — 1715 мм;
  • колісна база — 2666 мм.
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Салон Geely Haoyue Pro практично повністю новий — замінено кермо, передню панель і сидіння. Цифровий щиток приладів і дисплей мультимедіа згруповані в один блок.

Салон Geely Haoyue, Geely Haoyue Pro, новий Geely Haoyue Pro, кросовер Geely Fullscreen
Кросовер отримав нові сидіння
Фото: CarNewsChina

Змінився й двигун: китайський кросовер Geely Haoyue Pro оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 181 к. с. розробки Volvo. Середня витрата палива становить 6,96 л на 100 км.

Раніше Фокус розповідав про новий експортний кросовер Geely для сім'ї.

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