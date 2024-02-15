Старый 57-летний Chevrolet выставили на продажу по цене нового Bugatti (фото)

Chevrolet Corvette L88 был одним из самых мощных авто своего времени. Спорткар оснастили 560-сильным V8, позволявшим развивать 275 км/ч.

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В США на аукцион Mecum выставили Chevrolet Corvette 1967 года. За винтажный спорткар планируют выручить около 2,4-2,6 миллиона долларов — как за новый Bugatti Chiron. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар способен развить 275 км/ч Фото: Mecum

Chevrolet Corvette Stingray 60-х сейчас ценится коллекционерами, однако, как правило, спорткары в 10-15 раз дешевле. Впрочем, конкретно этот автомобиль очень редкий – это экстремальная заряженная версия L88.

Chevrolet Corvette L88 получил 7,0-литровый V8 мощностью около 550-560 л. с. Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L88 был самой мощой и дорогой версией модели. Его оснастили 7,0-литровым гоночным V8, который на бумаге развивал 430 л. с., а в реальности – около 550-560 л. с. (мощность занизили ради удешевления страховки на авто).

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette L88 разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч. Спорткар мог легко соперничать с дорогими Ferrari и Lamborghini тех лет.

Автомобиль прошел основательную реставрацию Фото: Mecum

Кроме того, Chevrolet Corvette L88 получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Для облегчения авто убрали радио, кондиционер и отопитель.

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Всего выпустили только 216 Corvette L88, из них лишь 20 – в 1967 году. Конкретно этот автомобиль приобрел ветеран Вьетнамской войны, моряк Роберт Э. Бейкер.

Автомобиль участвовал в драгрейсинге Фото: Mecum

Corvette L88 использовался в драгрейсинге, однако после ДТП в 1969 году был поставлен в гараж, где простоял до 1986 года. В 90-х спорткар прошел реставрацию и с тех пор проехал всего 573 км.

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