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Авто

Старий 57-річний Chevrolet виставили на продаж за ціною нового Bugatti (фото)

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1967, Chevrolet Corvette Stingray
Фото: Mecum | Випущено тільки 20 Chevrolet Corvette L88 1967 року

Chevrolet Corvette L88 був одним із найпотужніших авто свого часу. Спорткар оснастили 560-сильним V8, що давав змогу розвивати 275 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили Chevrolet Corvette 1967 року. За вінтажний спорткар планують виручити близько 2,4-2,6 мільйона доларів — як за новий Bugatti Chiron. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Chevrolet Corvette 1967, Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Спорткар здатний розвинути 275 км/год
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette Stingray 60-х нині цінується колекціонерами, однак, як правило, спорткари в 10-15 разів дешевші. Утім, конкретно цей автомобіль дуже рідкісний — це екстремальна заряджена версія L88.

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Chevrolet Corvette L88 отримав 7,0-літровий V8 потужністю близько 550-560 к.с.
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette L88 був наймогутнішою і найдорожчою версією моделі. Його оснастили 7,0-літровим гоночним V8, який на папері розвивав 430 к. с., а в реальності — близько 550-560 к. с. (потужність занизили заради здешевлення страховки на авто).

З 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette L88 розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год. Спорткар міг легко змагатися з дорогими Ferrari і Lamborghini тих років.

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Автомобіль пройшов ґрунтовну реставрацію
Фото: Mecum

Крім того, Chevrolet Corvette L88 отримав диференціал, що самоблокується, спортивну підвіску і поліпшені гальма. Для полегшення авто прибрали радіо, кондиціонер і обігрівач.

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Загалом випустили лише 216 Corvette L88, з них лише 20 — у 1967 році. Саме цей автомобіль придбав ветеран В'єтнамської війни, моряк Роберт Е. Бейкер.

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Автомобіль брав участь у драгрейсингу
Фото: Mecum

Corvette L88 використовували в драгрейсингу, проте після ДТП у 1969 році його поставили в гараж, де він простояв до 1986 року. У 90-х спорткар пройшов реставрацію і відтоді проїхав лише 573 км.

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