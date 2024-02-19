Сделай сам: старую карету скорой помощи превратили в удобный автодом (видео)

Автодом Chevrolet Silverado обошелся владельцу всего в 7000 долларов. Внутри появились раскладная кровать, кресла, шкафы и кухня.

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Житель Аляски Дритц своими руками создал дом на колесах. Основой для него стала карета скорой помощи на базе 38-летнего Chevrolet. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Tiny Home Tours.

Дом на колесах обошелся владельцу в $7000 Фото: скриншот / YouTube

Дритц приобрел скорую помощь на шасси Chevrolet Silverado 1986 года всего за 5000 долларов. Пробег авто оказался небольшим — 56 300 км. Еще $2000 американец потратил, чтобы превратить ее в автодом.

На кухне установили плиту и раковину Фото: скриншот / YouTube

У Chevrolet Silverado большой отсек для перевозки больных, поэтому дом на колесах оказался просторным. Внутри появились раскладная кровать, кресла и кухня с плитой и раковиной. Отсеки для медицинского оборудования превратились в шкафы.

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В салоне немало розеток для различных электроприборов. Кроме того, установлены дополнительные аккумуляторы и 23-литровый бак с водой.

Дом на колесах Chevrolet Silverado оборудован большим V8 и полным приводом. У него неплохая проходимость, однако большое потребление топлива — 39 л на 100 км. Карета скорой помощи не изменилась внешне, однако проблесковые маячки и сирену пришлось отключить, ведь теперь их использование является незаконным.

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