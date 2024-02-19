Зроби сам: стару карету швидкої допомоги перетворили на зручний автодім (відео)

Автодім Chevrolet Silverado обійшовся власникові всього в 7000 доларів. Усередині з’явилися розкладне ліжко, крісла, шафи та кухня.

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Житель Аляски Дрітц своїми руками створив дім на колесах. Основою для нього стала карета швидкої допомоги на базі 38-річного Chevrolet. Про нього розповіли у відео на YouТube-каналі Tiny Home Tours.

Дім на колесах обійшовся власнику в $7000 Фото: скриншот / YouTube

Дрітц придбав швидку допомогу на шасі Chevrolet Silverado 1986 року всього за 5000 доларів. Пробіг авто виявився невеликим — 56 300 км. Ще $2000 американець витратив, аби перетворити її на автодім.

На кухні встановили плиту й раковину Фото: скриншот / YouTube

У Chevrolet Silverado великий відсік для перевезення хворих, тому дім на колесах виявився просторим. Усередині з’явилися складане ліжко, крісла та кухня з плитою та раковиною. Відсіки для медичного обладнання перетворилися на шафи.

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У салоні чимало розеток для різних електроприладів. До того ж встановлені додаткові акумулятори та 23-літровий бак із водою.

Дім на колесах Chevrolet Silverado обладнаний великим V8 і повним приводом. У нього непогана прохідність, проте велике споживання пального — 39 л на 100 км. Карета швидкої допомоги не змінилася зовні, проте проблескові маячки та сирену довелося відімкнути, адже тепер їх використання незаконне.

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