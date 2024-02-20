Новый китайский электромобиль способен очиститься от снега оригинальным способом (видео)

Электромобиль Nio ET9 оборудовали активной пневмоподвеской с индивидуальным управлением. Она позволяет машине стряхнуть с себя снег.

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Новый Nio ET9 получил инновационную пневмоподвеску. Китайский электромобиль не только отличается чрезвычайно плавной ездой, но и получил необычную функцию — способен самостоятельно очистить себя от снега. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Nio ET9 станет новым флагманом марки Фото: NIO

На видео электромобиль Nio ET9 замело снегом, однако он быстро очистился. Авто буквально стряхнуло с себя весь снег подобно тому, как это делают собаки.

Дело в том, что активная пневмоподвеска Sky Ride способна управлять каждым колесом отдельно. Это и позволяет Nio ET9 перекатываться из стороны в сторону и стряхивать с себя снег.

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В другом видео показали плавность подвески Nio ET9. Электрокар едет по "лежачим полицейским" с пирамидой из бокалов на капоте и не разбивает ни одного из них.

Напомним, что новый Nio ET9 — флагманский электромобиль китайской марки стоимостью от $112 800. 5,3-метровый четырехместный седан оборудован 697-сильной установкой и способен проехать более 600 км без подзарядки.

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