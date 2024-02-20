Новий китайський електромобіль здатен очиститися від снігу в оригінальний спосіб (відео)

Електромобіль Nio ET9 обладнали активною пневмопідвіскою з індивідуальним керуванням. Вона дає змогу автівці струсити із себе сніг.

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Новий Nio ET9 отримав інноваційну пневмопідвіску. Китайський електромобіль не лише вирізняється надзвичайно плавною їздою, але й отримав незвичну функцію — здатен самостійно очистити себе від снігу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Nio ET9 стане новим флагманом марки Фото: NIO

На відео електромобіль Nio ET9 замело снігом, проте він швидко очистився. Авто буквально струсило із себе весь сніг подібно до того, як це роблять собаки.

Річ у тім, що активна пневмопідвіска Sky Ride здатна керувати кожним колесом окремо. Це і дає змогу Nio ET9 перекочуватися зі сторони в сторону і струшувати із себе сніг.

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В іншому відео показали плавність підвіски Nio ET9. Електрокар їде по "лежачих поліцейських" з пірамідою із бокалів на капоті й не розбиває жодного з них.

Нагадаємо, що новий Nio ET9 — флагманський електромобіль китайської марки вартістю від $112 800. 5,3-метровий чотиримісний седан обладнаний 697-сильною установкою і здатен проїхати понад 600 км без підзарядки.

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