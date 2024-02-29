В интернете показали малоизвестного бразильского конкурента BMW M3 и Audi S4 (фото, видео)

Спортивный седан Emme 422T создали в сотрудничестве с инженерами Lotus. 280-сильное авто разгонялось до сотни за 5 с и развивало 270 км/ч.

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Обнародованы фотографии редкого спортивного седана Emme 422T 1997 года. Малоизвестную модель непродолжительное время производили в Бразилии. Об интересном авто рассказали на сайте Autoevolution.

История интересного проекта началась в середине 90-х группа бразильских предпринимателей создала компанию по производству скутеров Megastar Veículos. Привлекая иностранные инвестиции, они решили изготавливать не только двухколесную технику, но и автомобили.

Своим дизайном седан несколько напоминает Volvo S80

Мало того, бразильцы решили сразу бросить вызов BMW M3, Audi S4 и Mercedes C36 AMG. Именно с этими моделями должен был конкурировать первенец — седан Emme 422T.

Чтобы создать достойного соперника знаменитым седанам, Megastar Veículos пригласили к проекту Lotus. Совместными усилиями был создан обтекаемый 4,6-метровый седан с оригинальным дизайном передней части, который в профиль несколько напоминал Volvo S80 первого поколения.

На центральной панели установили два десятка круглых кнопок на центральной панели

Кузовные панели изготовили из композитных материалов, поэтому масса оказалась небольшой — 1588 кг. Салон отделали кожей и карбоном и установили оригинальную центральную панель с 26 одинаковыми круглыми кнопками. Оснащение включало кондиционер, магнитолу и электростеклоподъемники.

Салон украсили кожей и карбоном

Седан оборудовали 2,2-литровым 280-сильным турбомотором от спорткара Lotus Esprit. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимал 5 с, а максимальная скорость составила 270 км/ч.

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Дебют Emme-Lotus 422T состоялся в 1997 году на автошоу в Сан-Паулу. Вскоре началось производство авто, причем Megastar Veículos смогли достичь локализации на уровне 87%. Планировался выход на рынки США и Европы и модель даже начали тестировать во Франции и Монако.

Седан оборудовали 280-сильным турбомотором от Lotus Esprit

Однако качество сборки авто оставляло желать лучшего. Первые клиенты жаловались на неисправности и плохую подгонку панелей. К тому же, Emme-Lotus 422T оказался дорогим (стоил более $60 000) и не имел современных опций вроде ABS.

А тут еще и инвесторы начали отказываться от финансирования проекта. Собрали только 15 Emme-Lotus 422T, а в 1999 году компания Megastar Veículos объявила о банкротстве.

Кстати, недавно в Украине нашли другой седан от Lotus на базе Opel Omega. Он оборудован 380-сильным турбомотором.

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