У інтернеті показали маловідомого бразильського конкурента BMW M3 і Audi S4 (фото, відео)

Спортивний седан Emme 422T створили у співробітництві з інженерами Lotus. 280-сильне авто розганялось до сотні за 5 с та розвивало 270 км/год.

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Оприлюднено фотографії рідкісного спортивного седана Emme 422T 1997 року. Маловідому модель нетривалий час виготовляли в Бразилії. Про цікаве авто розповіли на сайті Autoevolution.

Історія цікавого проекту почалася в середині 90-х група бразильських підприємців створила компанію з виробництва скутерів Megastar Veículos. Залучивши іноземні інвестиції, вони вирішили виготовляти не лише двоколісну техніку, але й автомобілі.

Своїм дизайном седан дещо нагадує Volvo S80

Мало того, бразильці вирішили одразу кинути виклик BMW M3, Audi S4 та Mercedes C36 AMG. Саме з цими моделями мав конкурувати первісток – седан Emme 422T.

Аби створити гідного суперника знаменитим седанам, Megastar Veículos запросили до проєкту Lotus. Спільними зусиллями був створений обтічний 4,6-метровий седан с оригінальним дизайном передньої частини, який у профіль дещо нагадував Volvo S80 першого покоління.

На центральній панелі встановили два десятки круглих кнопок

Кузовні панелі виготовили із композитних матеріалів, тому маса виявилася невеликою – 1588 кг. Салон оздобили шкірою та карбоном і встановили оригінальну центральну панель з 26 однаковими круглими кнопками. Оснащення включало кондиціонер, магнітолу і електросклопідіймачі.

Салон оздобили шкірою та карбоном

Седан обладнали 2,2-літровим 280-сильним турбомотором від спорткара Lotus Esprit. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займав 5 с, а максимальна швидкість склала 270 км/год.

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Дебют Emme-Lotus 422T відбувся в 1997 році на автошоу в Сан-Паулу. Невдовзі почалось виробництво авто, причому Megastar Veículos змогли досягти локалізації на рівні 87%. Планувався вихід на ринки США та Європи і модель навіть почали тестувати у Франції та Монако.

Седан обладнали 280-сильним турбомотором від Lotus Esprit

Проте якість збірки авто залишала бажати кращого. Перші клієнти скаржилися на несправності та погану підгонку панелей. До того ж, Emme-Lotus 422T виявився дорогим (коштував понад $60 000) та не мав сучасних опцій на кшталт ABS.

А тут ще й інвестори почали відмовлятися від фінансування проєкту. Зібрали лише 15 Emme-Lotus 422T, а у 1999 році компанія Megastar Veículos оголосила про банкрутство.

До речі, недавно в Україні знайшли інший седан від Lotus на базі Opel Omega. Він обладнаний 380-сильним турбомотором.

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