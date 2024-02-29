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Авто

У інтернеті показали маловідомого бразильського конкурента BMW M3 і Audi S4 (фото, відео)

Emme 422T 1997, Emme 422T, Emme-Lotus 422T, Lotus 422T
Emme 422T створили разом із Lotus

Спортивний седан Emme 422T створили у співробітництві з інженерами Lotus. 280-сильне авто розганялось до сотні за 5 с та розвивало 270 км/год.

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Оприлюднено фотографії рідкісного спортивного седана Emme 422T 1997 року. Маловідому модель нетривалий час виготовляли в Бразилії. Про цікаве авто розповіли на сайті Autoevolution.

Історія цікавого проекту почалася в середині 90-х група бразильських підприємців створила компанію з виробництва скутерів Megastar Veículos. Залучивши іноземні інвестиції, вони вирішили виготовляти не лише двоколісну техніку, але й автомобілі.

Emme-Lotus 422T, Emme 422T 1997, Emme 422T, Lotus 422T Fullscreen
Своїм дизайном седан дещо нагадує Volvo S80

Мало того, бразильці вирішили одразу кинути виклик BMW M3, Audi S4 та Mercedes C36 AMG. Саме з цими моделями мав конкурувати первісток – седан Emme 422T.

Аби створити гідного суперника знаменитим седанам, Megastar Veículos запросили до проєкту Lotus. Спільними зусиллями був створений обтічний 4,6-метровий седан с оригінальним дизайном передньої частини, який у профіль дещо нагадував Volvo S80 першого покоління.

салон Emme-Lotus 422T, Emme 422T 1997, Emme 422T, Lotus 422T Fullscreen
На центральній панелі встановили два десятки круглих кнопок

Кузовні панелі виготовили із композитних матеріалів, тому маса виявилася невеликою – 1588 кг. Салон оздобили шкірою та карбоном і встановили оригінальну центральну панель з 26 однаковими круглими кнопками. Оснащення включало кондиціонер, магнітолу і електросклопідіймачі.

салон Emme 422T, Emme 422T 1997, Emme 422T, Lotus 422T Fullscreen
Салон оздобили шкірою та карбоном

Седан обладнали 2,2-літровим 280-сильним турбомотором від спорткара Lotus Esprit. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займав 5 с, а максимальна швидкість склала 270 км/год.

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Дебют Emme-Lotus 422T відбувся в 1997 році на автошоу в Сан-Паулу. Невдовзі почалось виробництво авто, причому Megastar Veículos змогли досягти локалізації на рівні 87%. Планувався вихід на ринки США та Європи і модель навіть почали тестувати у Франції та Монако.

двигун лотус, салон Emme-Lotus 422T, Emme 422T 1997, Emme 422T, Lotus 422T Fullscreen
Седан обладнали 280-сильним турбомотором від Lotus Esprit

Проте якість збірки авто залишала бажати кращого. Перші клієнти скаржилися на несправності та погану підгонку панелей. До того ж, Emme-Lotus 422T виявився дорогим (коштував понад $60 000) та не мав сучасних опцій на кшталт ABS.

А тут ще й інвестори почали відмовлятися від фінансування проєкту. Зібрали лише 15 Emme-Lotus 422T, а у 1999 році компанія Megastar Veículos оголосила про банкрутство.

До речі, недавно в Україні знайшли інший седан від Lotus на базі Opel Omega. Він обладнаний 380-сильним турбомотором.

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