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Авто

Раритеты посреди поля: обнаружена заброшенная коллекция культовых американских авто (видео)

Брошенные авто, коллекция авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner
Фото: скриншот / YouTube | Раритетные авто годами ржавели под открытым небом

В коллекции собраны винтажные Dodge и Plymouth 60-х годов. Среди них есть раритетные заряженные модели с большими 7,2-литровыми V8.

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В США нашли кладбище редких ретроавто. Знаменитые споркары 60-х годов не одно десятилетие ржавели прямо посреди поля в Техасе. О них рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Деннис Коллинз.

На свалке собраны семь спортивных моделей концерна Chrysler, выпущенных с 1964 по 1969 год. Машины покрыты ржавчиной, а некоторые из них остались без двигателей. Пока неизвестно, почему раритетные авто оставили под открытым небом.

Плимутский дорожный бегун Fullscreen
Плимутский дорожный бегун
Додж Чарджер Fullscreen
Додж Чарджер
Плимут GTX Fullscreen
Плимут GTX
Додж 440 Fullscreen
Додж 440
Плимутский дорожный бегун
Додж Чарджер
Плимут GTX
Додж 440

Самым редким в коллекции является Plymouth GTX 1969 года с большим 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. Всего выпустили 13,8 тыс. таких купе, способных разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с.

Также ценными считаются Dodge Charger 1968 года и два Plymouth Road Runner 1969 года. Все они оборудованы 6,3-литровой 335-сильной восьмеркой.

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Капсула времени из 90-х: обнаружен редкий заряженный Ford Mustang без пробега (фото)
Капсула времени из 90-х: обнаружен редкий заряженный Ford Mustang без пробега (фото)

Кроме того, на свалке обнаружили Dodge 440 1964 года, седан Dodge Coronet 1967 года и 7,2-литровый Plymouth Satellite 1968 года.

Теперь винтажные автомобили начнут новую жизнь. Всех их уже отправили на реставрацию и впоследствии найдут им новых владельцев.

Кстати, недавно в США нашли на свалке очень редкий универсал Cadillac 1959 года.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили ржавый суперкар Ferrari.