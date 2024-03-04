Раритеты посреди поля: обнаружена заброшенная коллекция культовых американских авто (видео)
В коллекции собраны винтажные Dodge и Plymouth 60-х годов. Среди них есть раритетные заряженные модели с большими 7,2-литровыми V8.
В США нашли кладбище редких ретроавто. Знаменитые споркары 60-х годов не одно десятилетие ржавели прямо посреди поля в Техасе. О них рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Деннис Коллинз.
На свалке собраны семь спортивных моделей концерна Chrysler, выпущенных с 1964 по 1969 год. Машины покрыты ржавчиной, а некоторые из них остались без двигателей. Пока неизвестно, почему раритетные авто оставили под открытым небом.
Самым редким в коллекции является Plymouth GTX 1969 года с большим 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. Всего выпустили 13,8 тыс. таких купе, способных разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с.
Также ценными считаются Dodge Charger 1968 года и два Plymouth Road Runner 1969 года. Все они оборудованы 6,3-литровой 335-сильной восьмеркой.Важно
Кроме того, на свалке обнаружили Dodge 440 1964 года, седан Dodge Coronet 1967 года и 7,2-литровый Plymouth Satellite 1968 года.
Теперь винтажные автомобили начнут новую жизнь. Всех их уже отправили на реставрацию и впоследствии найдут им новых владельцев.
Кстати, недавно в США нашли на свалке очень редкий универсал Cadillac 1959 года.
Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили ржавый суперкар Ferrari.