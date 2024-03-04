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Авто

Раритети посеред поля: виявлено покинуту колекцію культових американських авто (відео)

Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner
Фото: скриншот / YouTube | Раритетні авто роками іржавіли під відкритим небом

У колекції зібрані вінтажні Dodge і Plymouth 60-х років. Серед них є раритетні заряджені моделі з великими 7,2-літровими V8.

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У США знайшли кладовище рідкісних ретроавто. Знамениті споркари 60-х років не одне десятиліття ржавіли просто посеред поля в Техасі. Про них розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Денніс Коллінз.

На звалищі зібрані сім спортивних моделей концерну Chrysler, випущених із 1964 по 1969 рік. Машини покриті іржею, а деякі з них лишилися без двигунів. Наразі невідомо, чому раритетні авто покинули під відкритим небом.

Plymouth Road Runner, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger Fullscreen
Plymouth Road Runner
Dodge Charger, Покинуті авто, колекція авто, Plymouth Road Runner Fullscreen
Dodge Charger
Plymouth GTX, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner Fullscreen
Plymouth GTX
Dodge 440, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner Fullscreen
Dodge 440
Plymouth Road Runner, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger
Dodge Charger, Покинуті авто, колекція авто, Plymouth Road Runner
Plymouth GTX, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner
Dodge 440, Покинуті авто, колекція авто, Dodge Charger, Plymouth Road Runner

Найбільш рідкісним у колекції є Plymouth GTX 1969 року із великим 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. Усього випустили 13,8 тис. таких купе, здатних розганятися до 100 км/год за 6,5 с.

Також цінними вважаються Dodge Charger 1968 року та два Plymouth Road Runner 1969 року. Усі вони обладнані 6,3-літровою 335-сильною вісімкою.

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Крім того, на звалищі виявили Dodge 440 1964 року, седан Dodge Coronet 1967 року та 7,2-літровий Plymouth Satellite 1968 року.

Тепер вінтажні автомобілі почнуть нове життя. Усіх їх уже відправили на реставрацію та згодом знайдуть їм нових власників.

До речі, недавно в США знайшли на звалищі дуже рідкісний універсал Cadillac 1959 року.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили іржавий суперкар Ferrari.