Очень грязный раритет: культовый спорткар Mercedes помыли впервые за 20 лет (видео)

Mercedes SL 1978 года покрылся слоем грязи и пыли, однако неплохо сохранился. Его кузов и салон в отличном состоянии, поэтому не нуждаются в реставрации.

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Кабриолет неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Этот Mercedes 450 SL — часть коллекции авто жителя Далласа, которая также включает винтажные американские модели. За машинами никто не ухаживал, поэтому они покрылись толстым слоем пыли и грязи.

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Когда Mercedes SL отмыли, то оказалось, что его состояние не такое уж и плохое. Кузов кабриолета не заржавел, хромированные детали в порядке, а мягкая складная крыша не повреждена. Салон также хорошо сохранился — кожа выглядит отлично.

Кожаный салон Mercedes SL в отличном состоянии Фото: скриншот / YouTube

Двигатель Mercedes 450 SL также в неплохом состоянии, однако его не завели, ведь владелец не нашел ключа от авто. Теперь кабриолет пройдет техническое обслуживание и будет готов к эксплуатации.

Такой Mercedes 450 SL выпускался с 1971 по 1980 год. Кабриолет оборудован 4,5-литровым инжекторным V8 на 217 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с и развить 210 км/ч.

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