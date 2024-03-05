Дуже брудний раритет: культовий спорткар Mercedes помили вперше за 20 років (відео)

Mercedes SL 1978 року покрився шаром бруду й пилу, проте непогано зберігся. Його кузов та салон у чудовому стані, тому не потребують реставрації.

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У США повернули до життя Mercedes-Benz SL 1978 року. Знаменитий вінтажний кабріолет понад 20 років простояв занедбаним у гаражі. Йому присвятили відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Кабріолет непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Mercedes 450 SL – частина колекції авто жителя Далласа, яка також включає вінтажні американські моделі. За машинами ніхто не доглядав, тому вони покрилися товстим шаром пилу та бруду.

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Коли Mercedes SL відмили, то виявилося, що його стан не такий уже й поганий. Кузов кабріолета не заіржавів, хромовані деталі у порядку, а м’який складний дах не пошкоджений. Салон також добре зберігся – шкіра має чудовий вигляд.

Шкіряний салон Mercedes SL у чудовому стані Фото: скриншот / YouTube

Двигун Mercedes 450 SL також у непоганому стані, проте його не завели, адже власник не знайшов ключа від авто. Тепер кабріолет пройде технічне обслуговування і буде готовий до експлуатації.

Такий Mercedes 450 SL випускали з 1971 по 1980 рік. Кабріолет обладнано 4,5-літровим інжекторним V8 на 217 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,3 с і розвинути 210 км/год.

До речі, недавно на аукціоні за 11 мільйонів доларів продали старовинний Mercedes 1903 року. Він 121 рік зберігався у одній родині.

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