Культовый американский спорткар превратили в экстремальный внедорожник (видео)

Dodge Viper RT-10 получил стальные бамперы и большие внедорожные шины, а его клиренс увеличили на 30 см. Трансмиссию и подвеску спорткара серьезно переработали.

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В США ездит очень необычный Dodge Viper первого поколения. Знаменитый американский спорткар превратили во внедорожник. Об авто рассказал в видео на Youtube его создатель — американский блогер Мэт Браун.

Dodge Viper получил стальные бамперы Фото: скриншот / YouTube

Он нашел старый Dodge Viper RT-10, однако состояние спорткара оставляло желать лучшего. Именно поэтому Мэт Браун решил не реставрировать авто, а превратить его в аналог Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 Dakar.

Клиренс авто вырос на 30 см Фото: скриншот / YouTube

Блогер отказался от идеи поставить кузов Dodge Viper на раму внедорожника. Ему пришлось кардинально переделывать подвеску, карданный вал и задний мост, а также установить новый дифференциал.

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К тому же, 8,0-литровый V10 на 450 л. с. нуждался в серьезном ремонте. Переработка трансмиссии заставила наклонить большой двигатель и КПП.

Dodge Viper RT-10 получил большие внедорожные шины и стальные бамперы с дугами. Его клиренс вырос сразу на 30 см, увеличен. В подвеске увеличен ход и установлены усиленные амортизаторы.

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