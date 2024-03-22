Культовий американський спорткар перетворили на екстремальний позашляховик (відео)

Dodge Viper RT-10 отримав сталеві бампери та великі позашляхові шини, а його кліренс збільшили на 30 см. Трансмісію та подвіску спорткара серйозно переробили.

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У США їздить дуже незвичний Dodge Viper першого покоління. Знаменитий американський спорткар перетворили на позашляховик. Про авто розповів у відео на Youtube його творець — американський блогер Мет Браун.

Dodge Viper отримав сталеві бампери Фото: скриншот / YouTube

Він знайшов старий Dodge Viper RT-10, проте стан спорткара залишав бажати кращого. Саме тому Мет Браун вирішив не реставрувати авто, а перетворити його на аналог Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 Dakar.

Кліренс авто виріс на 30 см Фото: скриншот / YouTube

Блогер відмовився від ідеї поставити кузов Dodge Viper на раму позашляховика. Йому довелося кардинально перероблювати підвіску, карданний вал та задній міст, а також встановити новий диференціал.

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До того ж, 8,0-літровий V10 на 450 к. с. потребував серйозного ремонту. Перероблення трансмісії змусило нахилити великий двигун і КПП.

Dodge Viper RT-10 отримав великі позашляхові шини і сталеві бампери з дугами. Його кліренс виріс одразу на 30 см. У підвісці збільшено хід та встановлено посилені амортизатори.

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