Культовий американський спорткар перетворили на екстремальний позашляховик (відео)
Dodge Viper RT-10 отримав сталеві бампери та великі позашляхові шини, а його кліренс збільшили на 30 см. Трансмісію та подвіску спорткара серйозно переробили.
У США їздить дуже незвичний Dodge Viper першого покоління. Знаменитий американський спорткар перетворили на позашляховик. Про авто розповів у відео на Youtube його творець — американський блогер Мет Браун.
Він знайшов старий Dodge Viper RT-10, проте стан спорткара залишав бажати кращого. Саме тому Мет Браун вирішив не реставрувати авто, а перетворити його на аналог Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 Dakar.
Блогер відмовився від ідеї поставити кузов Dodge Viper на раму позашляховика. Йому довелося кардинально перероблювати підвіску, карданний вал та задній міст, а також встановити новий диференціал.
До того ж, 8,0-літровий V10 на 450 к. с. потребував серйозного ремонту. Перероблення трансмісії змусило нахилити великий двигун і КПП.
Dodge Viper RT-10 отримав великі позашляхові шини і сталеві бампери з дугами. Його кліренс виріс одразу на 30 см. У підвісці збільшено хід та встановлено посилені амортизатори.
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