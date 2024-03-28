Триумф электромобилей: названы лучшие авто в мире за 2024 год (фото)

Электрокроссовер Kia EV9 стал лучшим авто в мире за 2024 год. В голосовании он опередил электромобили BYD Seal и Volvo EX30.

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На автосалоне в Нью-Йорке объявили лауреатов премии World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). В 2024 году в большинстве номинаций победителями стали электромобили. Об этом сообщается на сайте премии.

Лучший автомобиль 2024 года — электрокроссовер Kia EV9. В голосовании он опередил электрокары BYD Seal и Volvo EX30. К тому же, новый Kia EV9 выиграл награду, как лучший электромобиль года.

Kia EV9 Фото: Kia Volvo EX30 Фото: Volvo BMW 5 серии Фото: BMW Hyundai Ioniq 5N Фото: Hyundai Тойота Приус Фото: Toyota

Кроссовер Volvo EX30 стал лучшим городским авто, а новый BMW 5 Series/i5 назвали лучшей премиальной моделью. Среди спортивных авто победу одержал электрический Hyundai Ioniq 5N. Награду за дизайн получил гибрид Toyota Prius, а человеком года стал главный конструктор болидов Red Bull в "Формуле-1" Эдриен Ньюи.

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Премия World Car of the Year вручается с 2005 года. Лучшие автомобили в мире определяет жюри, которое состоит из 100 автожурналистов, представляющих 24 страны. В прошлом году победителем в конкурсе стал электромобиль Hyundai Ioniq 6.

Кстати, недавно стали известны и претенденты на звание лучшего авто 2024 года в Украине.

Также Фокус рассказывал, что Kia EV9 стал и лучшим женским авто года.