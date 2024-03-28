Тріумф електромобілів: названо найкращі авто у світі за 2024 рік (фото)

Електрокросовер Kia EV9 став кращим авто у світі за 2024 рік. У голосуванні він випередив електромобілі BYD Seal і Volvo EX30.

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На автосалоні в Нью-Йорку оголосили лауреатів премії World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). У 2024 році в більшості номінацій переможцями стали електромобілі. Про це повідомляється на сайті премії.

Кращий автомобіль 2024 року — електрокросовер Kia EV9. У голосуванні він випередив електрокари BYD Seal та Volvo EX30. До того ж, новий Kia EV9 виграв нагороду, як найкращий електромобіль року.

Kia EV9 Фото: Kia Volvo EX30 Фото: Volvo BMW 5 Series Фото: BMW Hyundai Ioniq 5N Фото: Hyundai Toyota Prius Фото: Toyota

Кросовер Volvo EX30 став кращим міським авто, а новий BMW 5 Series/i5 назвали найкращою преміальною моделлю. Серед спортивних авто перемогу здобув електричний Hyundai Ioniq 5N. Нагороду за дизайн отримав гібрид Toyota Prius, а людиною року став головний конструктор болідів Red Bull у "Формулі-1" Едріен Ньюї.

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Премію World Car of the Year вручають із 2005 року. Найкращі автомобілі у світі визначає журі, яке складається зі 100 автожурналістів, що представляють 24 країни. У минулому році переможцем у конкурсі став електромобіль Hyundai Ioniq 6.

До речі, недавно стали відомі й претенденти на звання кращого авто 2024 року в Україні.

Також Фокус розповідав, що Kia EV9 став і кращим жіночим авто року.