С золотом и бриллиантами: представлен самый роскошный Bentley (видео)
Салон Bentley Continental GTC украшен золотом, бриллиантами и декоративным камнем. Вместе с кожей использован лен с вышитыми узорами.
Bentley Continental GT получил новую эксклюзивную версию Bentley x Boodles Mulliner Edition. Дорогое авто сделали еще более роскошным. О нем рассказали на официальном сайте британского производителя.
За основу взяли кабриолет Bentley Continental GTC. Его доработали в отделении Mulliner, которое создает роскошные версии Bentley. К проекту присоединилась в ювелирная компания Boodles.Важно
На кузове Bentley Continental GTC появился бледно-розовый декор. Кроме того, установлены 22-дюймовые полированные колеса.
Салон Bentley Continental GTC отделан кожей и льном с вышитыми узорами. Также присутствуют вставки из декоративного камня. Вентиляционные дефлекторы, рычаг КПП и некоторые кнопки отделаны натуральным 24-каратным золотом. Кроме того, на центральной консоли установили драгоценный кулон от Boodles: он выполнен из белого золота и украшен настоящими бриллиантами.
С технической точки зрения Bentley Continental GTC в версии Bentley x Boodles Mulliner Edition ничем не отличается от стандартного кабриолета. Он оснащен 6,0-литровым 650-сильным W12 твин-турбо и 8-ступенчатой роботизированной КПП.
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