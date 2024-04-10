С золотом и бриллиантами: представлен самый роскошный Bentley (видео)

Салон Bentley Continental GTC украшен золотом, бриллиантами и декоративным камнем. Вместе с кожей использован лен с вышитыми узорами.

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Bentley Continental GT получил новую эксклюзивную версию Bentley x Boodles Mulliner Edition. Дорогое авто сделали еще более роскошным. О нем рассказали на официальном сайте британского производителя.

В отделке салона использовано золото Фото: Bentley

За основу взяли кабриолет Bentley Continental GTC. Его доработали в отделении Mulliner, которое создает роскошные версии Bentley. К проекту присоединилась в ювелирная компания Boodles.

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На кузове Bentley Continental GTC появился бледно-розовый декор. Кроме того, установлены 22-дюймовые полированные колеса.

Кабриолет получил 22-дюймовые колеса Салон обшили льном с узорами Для авто создали специальный кулон с бриллиантами

Салон Bentley Continental GTC отделан кожей и льном с вышитыми узорами. Также присутствуют вставки из декоративного камня. Вентиляционные дефлекторы, рычаг КПП и некоторые кнопки отделаны натуральным 24-каратным золотом. Кроме того, на центральной консоли установили драгоценный кулон от Boodles: он выполнен из белого золота и украшен настоящими бриллиантами.

С технической точки зрения Bentley Continental GTC в версии Bentley x Boodles Mulliner Edition ничем не отличается от стандартного кабриолета. Он оснащен 6,0-литровым 650-сильным W12 твин-турбо и 8-ступенчатой роботизированной КПП.

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