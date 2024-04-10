Із золотом та діамантами: представлено найрозкішніший Bentley (відео)

Салон Bentley Continental GTC оздоблений золотом, діамантами та декоративним каменем. Разом зі шкірою використано льон із вишитими візерунками.

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Bentley Continental GT отримав нову ексклюзивну версію Bentley x Boodles Mulliner Edition. Дороге авто зробили ще розкішнішим. Про нього розповіли на офіційному сайті британського виробника.

У оздобленні салону використане золото Фото: Bentley

За основу взяли кабріолет Bentley Continental GTC. Його доопрацювали у відділенні Mulliner, яке створює розкішні версії Bentley. До проєкту долучилася в ювелірна компанія Boodles.

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На кузові Bentley Continental GTC з’явився блідо-рожевий декор. Крім того, встановлені 22-дюймові поліровані колеса.

Кабріолет отримав 22-дюймові колеса Салон обшили льоном із візерунками Для авто створили спеціальний кулон із діамантами

Салон Bentley Continental GTC оздоблений шкірою та льоном із вишиваними візерунками. Також присутні вставки з декоративного каменю. Вентиляційні дефлектори, важіль КПП та деякі кнопки оздоблені натуральним 24-каратним золотом. Крім того, на центральній консолі встановили коштовний кулон від Boodles: він виконаний з білого золота та прикрашений справжніми діамантами.

З технічної точки зору Bentley Continental GTC у версії Bentley x Boodles Mulliner Edition нічим не відрізняється від стандартного кабріолета. Він оснащений 6,0-літровим 650-сильним W12 твін-турбо та 8-ступінчастою роботизовано КПП.

До речі, недавно з'явився і ексклюзивним Rolls-Royce Cullinan із оздобленням золотом.

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