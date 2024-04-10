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Із золотом та діамантами: представлено найрозкішніший Bentley (відео)

Bentley Continental GTC, Bentley Continental
Фото: Bentley | Bentley Continental GTC доопрацювали у відділенні Mulliner

Салон Bentley Continental GTC оздоблений золотом, діамантами та декоративним каменем. Разом зі шкірою використано льон із вишитими візерунками.

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Bentley Continental GT отримав нову ексклюзивну версію Bentley x Boodles Mulliner Edition. Дороге авто зробили ще розкішнішим. Про нього розповіли на офіційному сайті британського виробника.

Bentley Continental GTC, Bentley Continental Fullscreen
У оздобленні салону використане золото
Фото: Bentley

За основу взяли кабріолет Bentley Continental GTC. Його доопрацювали у відділенні Mulliner, яке створює розкішні версії Bentley. До проєкту долучилася в ювелірна компанія Boodles.

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На кузові Bentley Continental GTC з’явився блідо-рожевий декор. Крім того, встановлені 22-дюймові поліровані колеса.

Bentley Continental GTC, Bentley Continental Fullscreen
Кабріолет отримав 22-дюймові колеса
Bentley Continental GTC, Bentley Continental Fullscreen
Салон обшили льоном із візерунками
Bentley Continental GTC, Bentley Continental Fullscreen
Для авто створили спеціальний кулон із діамантами
Bentley Continental GTC, Bentley Continental
Bentley Continental GTC, Bentley Continental
Bentley Continental GTC, Bentley Continental

Салон Bentley Continental GTC оздоблений шкірою та льоном із вишиваними візерунками. Також присутні вставки з декоративного каменю. Вентиляційні дефлектори, важіль КПП та деякі кнопки оздоблені натуральним 24-каратним золотом. Крім того, на центральній консолі встановили коштовний кулон від Boodles: він виконаний з білого золота та прикрашений справжніми діамантами.

З технічної точки зору Bentley Continental GTC у версії Bentley x Boodles Mulliner Edition нічим не відрізняється від стандартного кабріолета. Він оснащений 6,0-літровим 650-сильним W12 твін-турбо та 8-ступінчастою роботизовано КПП.

До речі, недавно з'явився і ексклюзивним Rolls-Royce Cullinan із оздобленням золотом.

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