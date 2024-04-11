В спортивном стиле: Geely показали молодежный электрокар за $8000 (фото)

Новый Geely Panda Go Kart Edition отличается ярким дизайном с обвесом и спойлером на крыше. Стоимость миниатюрного электрокара составит 8000 долларов.

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Бюджетный электромобиль Geely Panda вскоре получит спортивную модификацию Go Kart Edition. Ее презентуют на автосалоне в Пекине, а пока на сайте CarNewsChina показали фото электрокара.

Новый Geely Panda Go Kart Edition отличается ярким дизайном. Миниатюрный хэтчбек получил обвес, агрессивные бамперы и антикрыло на крышу. Также обращают на себя внимание оригинальные колесные диски и окраска с графикой на боковинах и капоте. После доработки размеры Geely Panda немного увеличились.

На крыше установлен спойлер Фото: CarNewsChina

Габариты Geely Panda Go Kart Edition:

Длина — 3065 мм;

Ширина — 1522 мм;

Высота — 1610 мм;

Колесная база — 2015 мм.

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Салон Geely Panda с бело-розовой отделкой контрастирует с дизайном. Внутри установлены узкий цифровой щиток приборов и большой 9,2-дюймовый тачскрин. Комплектацию расширили навигация, кондиционер и функция доступа в салон со смартфона.

Салон получил бело-розовую отделку Фото: CarNewsChina

А вот силовая установка Geely Panda не изменилась. Электромотор развивает 41 л. с. и 110 Нм. Запас хода пока не раскрывают, однако известно, что зарядка батареи на 80% занимает 30 минут. Стоимость электрокара составит около $8000.

Кстати, Geely готовит еще более дешевый электромобиль стоимостью 4000-5000 долларов.

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