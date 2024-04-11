У спортивному стилі: Geely показали молодіжний електрокар за $8000 (фото)

Новий Geely Panda Go Kart Edition вирізняється яскравим дизайном із обвісом та спойлером на даху. Вартість мініатюрного електрокара складе 8000 доларів.

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Бюджетний електромобіль Geely Panda невдовзі отримає спортивну модифікацію Go Kart Edition. Її презентують на автосалоні в Пекіні, а поки на сайті CarNewsChina показали фото електрокара.

Новий Geely Panda Go Kart Edition вирізняється яскравим дизайном. Мініатюрний хетчбек отримав обвіс, агресивні бампери та антикрило на дах. Також звертають на себе увагу оригінальні колісні диски та забарвлення із графікою на боковинах та капоті. Після доопрацювання розміри Geely Panda трохи збільшилися.

На даху встановлено спойлер Фото: CarNewsChina

Габарити Geely Panda Go Kart Edition:

Довжина — 3065 мм;

Ширина — 1522 мм;

Висота — 1610 мм;

Колісна база — 2015 мм.

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Салон Geely Panda з біло-рожевим оздобленням контрастує з дизайном. Всередині встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 9,2-дюймовий тачскрін. Комплектацію розширили навігація, кондиціонер та функція доступу в салон зі смартфона.

Салон отримав біло-рожеве оздоблення Фото: CarNewsChina

А от силова установка Geely Panda не змінилася. Електромотор розвиває 41 к. с. і 110 Нм. Запас ходу поки не розкривають, проте відомо, що зарядка батареї на 80% займає 30 хвилин. Вартість електрокара складе близько $8000.

До речі, Geely готує ще дешевший електромобіль вартістю 4000-5000 доларів.

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