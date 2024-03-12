Geely готовит дешевый городской электромобиль за $5000: первые подробности и фото
Электромобиль Zhidou Rainbow — четырехместный городской хэтчбек длиной всего 3,2 м. Запас хода миниатюрного авто превышает 200 км.
Обнародованы первые фото Zhidou Rainbow. Компактный бюджетный электромобиль презентуют в апреле. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Zhidou Rainbow станет первой моделью китайского автопроизводителя после банкротства. Компанию выкупил и взялся возродить концерн Geely. Ее основными конкурентами станут Wuling Hongguang Mini EV и Chery QQ Ice Cream, то есть цена авто составит около 4000-5000 долларов.
Китайский электромобиль Zhidou Rainbow внешне напоминает своих соперников. У него короткий капот, небольшие свесы кузова и вертикальные задние стойки крыши. Установлены большие диодные фары и фонари.
Габариты Zhidou Rainbow 2024:
- длина — 3224 мм;
- ширина — 1515 мм;
- высота — 1630 мм;
- колесная база — 2100 мм.
Масса электрокара составляет 800 кг, а грузоподъемность — 300 кг. Салон Zhidou Rainbow рассчитан на четырех человек, однако его еще не показали на фото.
Зато известно, что китайский электромобиль предложат в версиях мощностью 27 и 41 л.с. Их оборудуют батареей на 17,3 кВт∙ч, а запас хода составит 201-205 км.
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