В Китае готовят недорогой рамный электропикап с запасом хода 500 км (фото)

Пикап JAC T9 Hunter EV оснастят 313-сильной установкой с полным приводом. Запас хода электромобиля составит 550 км.

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Рамный пикап JAC T9 Hunter получит электрическую версию. Ее презентуют уже завтра, 25 апреля, на автошоу в Пекине, однако первые фото и подробности авто уже появились в сети. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый JAC T9 Hunter EV получил полноприводную силовую установку с двумя моторами, которые суммарно развивают 313 л.с. и 518 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 88 кВт∙ч обеспечивает запас хода 500 км.

Запас хода электропикапа составит 500 км Фото: CarNewsChina

Отличить электромобиль JAC T9 от стандартного пикапа можно по измененному дизайну передней части — вместо решетки радиатора установлена пластиковая заглушка. Кроме того, автомобиль получил новые 18-дюймовые диски с улучшенной аэродинамикой. Модель предлагается исключительно в четырех дверной версии с кузовом длиной 1,81 м.

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Габариты JAC T9 Hunter EV:

длина — 5620 мм;

ширина — 1965 мм;

высота — 1920 мм.

В салоне установлен портретный тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне JAC T9 Hunter EV установлены виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 10,4 дюйма. Вместо рычага КПП появился круглый джойстик. Комплектация включает климат-контроль, электропривод сидений, навигацию и беспроводную зарядку для телефона.

Кстати, свой первый рамный пикап готовит и Kia. Он будет отличаться оригинальным дизайном.

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