У Китаї готують недорогий рамний електропікап із запасом ходу 500 км (фото)

Пікап JAC T9 Hunter EV оснастять 313-сильною установкою з повним приводом. Запас ходу електромобіля складе 550 км.

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Рамний пікап JAC T9 Hunter отримає електричну версію. Її презентують уже завтра, 25 квітня, на автошоу в Пекіні, проте перші фото та подробиці авто вже з’явилися в мережі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий JAC T9 Hunter EV отримав повнопривідну силову установку із двома моторами, які сумарно розвивають 313 к. с. та 518 Нм. Акумуляторна батарея ємністю 88 кВт∙год забезпечує запас ходу 500 км.

Запас ходу електропікапа складе 500 км Фото: CarNewsChina

Відрізнити електромобіль JAC T9 від стандартного пікапа можна за зміненим дизайном передньої частини – замість решітки радіатора встановлено пластикову заглушку. Крім того, автомобіль отримав нові 18-дюймові диски із покращеною аеродинамікою. Модель пропонують виключно в чотири дверній версії із кузовом довжиною 1,81 м.

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Габарити JAC T9 Hunter EV:

довжина — 5620 мм;

ширина — 1965 мм;

висота — 1920 мм.

У салоні встановлено портретний тачскрін Фото: autohome.com.cn

В салоні JAC T9 Hunter EV встановлені віртуальний щиток приладів та великий портретний тачскрін із діагоналлю 10,4 дюйма. Замість важеля КПП з’явився круглий джойстик. Комплектація включає клімат-контроль, електропривід сидінь, навігацію та бездротову зарядку для телефона.

До речі, свій перший рамний пікап готує й Kia. Він вирізнятиметься оригінальним дизайном.

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