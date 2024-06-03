Курс на электрификацию: Nissan прекратил разработку двигателей внутреннего сгорания

Nissan прекратил все работы над созданием новых двигателей внутреннего сгорания. Компания сосредоточится на создании силовых установок для электромобилей и гибридов e-Power.

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Nissan готовится к полной электрификации. Японский автогигант больше не разрабатывает новые бензиновые или дизельные двигатели. Об этом сообщил австралийскому сайту Drive старший вице-президент Nissan Франсуа Байи.

"Наше будущее — электромобили. Мы не инвестируем в новые двигатели внутреннего сгорания, это уж точно", — подчеркнул Франсуа Байи.

По его словам, автопроизводитель планирует только модернизировать уже существующие двигатели внутреннего сгорания. Конечно же, о скором отказе от ДВС речь пока не идет, тем более, что на отдельных рынках эко-нормы менее жесткие. К примеру, в Африке до сих пор действуют стандарты Евро-2. Поэтому региональная специфика обязательно будет учитываться.

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Промежуточным пунктом в переходе от двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым установкам станут гибриды Nissan e-Power. Как известно, в них бензиновый мотор не вращает колеса, а играет роль генератора — вырабатывает электроэнергию.

Инженеры Nissan сосредоточатся на улучшении термоэффективности бензиновых двигателей в установках e-Power — ее планируют увеличить до 50%.

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