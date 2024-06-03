Курс на електрифікацію: Nissan припинив розробку двигунів внутрішнього згоряння

Nissan припинив усі роботи над створенням нових двигунів внутрішнього згоряння. Компанія зосередиться на створенні силових установок для електромобілів та гібридів e-Power.

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Nissan готується до повної електрифікації. Японський автогігант більше не розробляє нові бензинові чи дизельні двигуни. Про це повідомив австралійському сайту Drive старший віце-президент Nissan Франсуа Байї.

"Наше майбутнє – електромобілі. Ми не інвестуємо в нові двигуни внутрішнього згоряння, це вже точно", — підкреслив Франсуа Байї.

За його словами, автовиробник планує тільки модернізувати уже існуючі двигуни внутрішнього згоряння. Звісно ж, про швидку відмову від ДВС мова поки не йде, тим більше, що на окремих ринках еко-норми менш жорсткі. Приміром, у Африці досі діють стандарти Євро-2. Тому регіональну специфіку обов'язково братимуть до уваги.

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Проміжним пунктом у переході від двигунів внутрішнього згоряння до електричних силових установок стануть гібриди Nissan e-Power. Як відомо, в них бензиновий мотор не обертає колеса, а грає роль генератора – виробляє електроенергію.

Інженери Nissan зосередяться на покращення термоефективності бензинових двигунів у установках e-Power – її планують збільшити до 50%.

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