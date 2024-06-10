Пикап Tesla Cybertruck превратили во впечатляющее полицейское авто (фото)

Полицейская Tesla Cybertruck получила спецоборудование и доступна в нескольких разных версиях. Пикап способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и проехать 547 км без подзарядки.

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Электромобиль Tesla Cybertruck получил первую спецверсию — пикап подготовили для полиции. Ее создала компания UP.FIT, которая специализируется на полицейских авто. О проекте рассказывается на ее сайте.

Полицейский электромобиль предложат в нескольких версиях

Пикап Tesla Cybertruck получил все традиционные атрибуты полицейского авто. Установлены проблесковые маячки, сирена, рация и компьютер с доступом к полицейским базам данных.

Пикап получил проблесковые маячки, рацию и другое спецоборудование

Кроме того, за доплату могут установить разнообразное оборудование, в зависимости от специализации авто — отсеки для оружия, перегородки для перевозки задержанных или полицейских собак.

Важно

Проехал всего 56 км: пикап Tesla Cybertruck сломался сразу после покупки (фото)

Разработаны специальные версии Tesla Cybertruck для патрульных, офицеров полиции или шерифов и спецподразделений (в последнем случае усиленное бронирование пикапа).

Запас хода электрокара составляет 547 км

Все полицейские авто Tesla предлагаются в топовой 845-сильной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с. Запас хода составляет 547 км. Также пикап Tesla можно оборудовать специальными шинами и улучшенными тормозами.

Кстати, ранее анонсировали еще одну полицейскую версию Tesla Cybertruck. Ее разрабатывает корпорация Oracle.

Также Фокус рассказывал, что украинцы создают 1000-сильную патрульную Tesla для полиции Лос-Анджелеса.