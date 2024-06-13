Протаранили 15 авто: воры угнали и разбили раритетный спорткар за $200 000 (видео)

Только что отреставрированный Buick Grand National 1987 года угнали, чтобы покататься, а затем устроили масштабное ДТП. Угонщики смогли завести спорткар с помощью обычной отвертки.

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В США угнали и разбили раритетный Buick Grand National 1987 года. Спорткар, который только недавно прошел реставрацию, протаранил 15 автомобилей на улице. Об этом идет речь в сюжете CBS.

Инцидент имел место в Бостоне. Похитители проникли в Buick Grand National и завели его с помощью обычной отвертки.

Очевидно, злоумышленники не знали, что имеют дело с дорогим коллекционным авто, и угнали его просто, чтобы покататься. На видео с уличных камер видно, что Buick Grand National мчится по улицам Бостона на большой скорости.

Угонщики потеряли контроль над Buick и протаранили 15-20 машин, припаркованных на улице. Сам спорткар получил существенные повреждения передней части.

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Воры покинули разбитое авто и позже его вернули владельцу. Теперь он снова должен ремонтировать Buick Grand National.

Buick Grand National — раритетная коллекционная модель Фото: Motor1.com

Владелец признался, что потратил на реставрацию редкого авто 150 000 долларов и страховой полис это не покроет.

"Он буквально просто разрушил мою жизнь, беспричинно угнав машину", — заявил американец.

Buick Grand National или GNX 1987 года — ценная коллекционная модель, созданная при участии McLaren. Всего выпущено всего 547 таких авто с 280-сильным турбомотором. Buick GNX способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 200 км/ч. Сейчас цена таких авто достигает $200 000.

Кстати, недавно в Канаде в ДТП разбили раритетный спорткар Dodge мощностью более 1000 сил.

Также Фокус рассказывал об аварии с участием восьми дорогих спорткаров.