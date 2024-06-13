Протаранили 15 авто: злодії викрали та розбили раритений спорткар за $200 000 (відео)
Щойно відреставрований Buick Grand National 1987 року викрали, щоб покататися, а потім влаштували масштабну ДТП. Викрадачі змогли завести спорткар з допомогою звичайної викрутки.
У США викрали та розбили раритетний Buick Grand National 1987 року. Спорткар, який тільки недавно пройшов реставрацію, протаранив 15 автомобілів на вулиці. Про це йде мова у сюжеті CBS.
Інцидент мав місце у Бостоні. Викрадачі проникнули в Buick Grand National та завели його з допомогою звичайної викрутки.
Очевидно, зловмисники не знали, що мають справу з дорогим колекційним авто, і викрали його просто, аби покататися. На відео з вуличних камер видно, що Buick Grand National мчить вулицями Бостона на великій швидкості.
Викрадачі втратили контроль над Buick і протаранили 15-20 машин, припаркованих на вулиці. Сам спорткар отримав суттєві ушкодження передньої частини.
Злодії покинули розбите авто і пізніше його повернули власнику. Тепер він знову повинен ремонтувати Buick Grand National.
Власник зізнався, що потратив на реставрацію рідкісного авто 150 000 доларів і страховий поліс це не покриє.
"Він буквально просто зруйнував моє життя, безпричинно викравши машину", — заявив американець.
Buick Grand National або GNX 1987 року – цінна колекційна модель, створена за участі McLaren. Усього випущено лише 547 таких авто з 280-сильним турбомотором. Buick GNX здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 200 км/год. Зараз ціна таких авто сягає $200 000.
До речі, недавно в Канаді у ДТП розбили раритетний спорткар Dodge потужністю понад 1000 сил.
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