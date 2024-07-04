Непогода заставила: суперкар Lamborghini форсировал водную преграду (фото, видео)

Кабриолет Lamborghini Huracan проехался по затопленной улице во Флориде. Водитель суперкара пытался заехать на возвышение, однако это оказалось сложно сделать.

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Суперкар Lamborghini Huracan продемонстрировал внедорожные способности. Водитель был вынужден форсировать водную преграду на дорогом кабриолете из-за стихийного бедствия. Видео с авто появилось на странице KJ Lifestyle в Instagram.

Lamborghini Huracan сняли в американском штате Флорида, где свирепствовал ураган Берилл. Из-за сильных ливней улицы города местами подтопило.

Суперкар лишь частично заехал на повышение Фото: Скриншот

Кабриолет Lamborghini Huracan Spyder был припаркован именно на подтопленной части дорогой и владелец пытался заехать на нем на возвышение, активно работая педалью газа.

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Это оказалось сложной задачей, ведь конкретно этот Lamborghini Huracan Spyder является заднеприводным, да и клиренс суперкара небольшой — 135 мм. Авто смогло лишь частично заехать на возвышение. Владельцу придется заехать на СТО, чтобы проверить, не нанесла ли вода ущерб суперкару.

Стоит отметить, что в линейке Lamborghini Huracan есть полноприводные версии и даже внедорожный вариант Sterrato с увеличенным до 170 мм клиренсом. Суперкар выпускался с 5,2-литровым V10 мощностью от 580 до 640 сил, а его максимальная скорость составляет 320-325 км/ч.

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