Негода змусила: суперкар Lamborghini форсував водну перешкоду (фото, відео)
Кабріолет Lamborghini Huracan проїхався затопленою вулицею у Флориді. Водій суперкара намагався заїхати на підвищення, проте це виявилося складно зробити.
Суперкар Lamborghini Huracan продемонстрував позашляхові здібності. Водій був вимушений форсувати водну перешкоду на дорогому кабріолеті через стихійне лихо. Відео з авто з’явилося на сторінці KJ Lifestyle в Instagram.
Lamborghini Huracan зняли у американському штаті Флорида, де лютував ураган Берил. Через сильні зливи вулиці міст подекуди підтопило.
Кабріолет Lamborghini Huracan Spyder був припаркований саме на підтопленій частині дорогий і власник намагався заїхати на ньому на підвищення, активно працюючи педаллю газу.Важливо
Це виявилося складною задачею, адже конкретно цей Lamborghini Huracan Spyder є задньопривідним, та й кліренс суперкара невеликий – 135 мм. Авто змогло лише частково заїхати на підвищення. Власнику доведеться заїхати на СТО, аби перевірити, чи не завдала вода шкоди суперекару.
Варто відзначити, що в лінійці Lamborghini Huracan є повнопривідні версії та навіть позашляховий варіант Sterrato зі збільшеним до 170 мм кліренсом. Суперкар випускали з 5,2-літровим V10 потужністю від 580 до 640 сил, а його максимальна швидкість становить 320-325 км/год.
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