Знакомый незнакомец: презентован дешевый пикап Ram за $25 000 (фото)

Пикап Ram 1200 — заокеанский брат-близнец Peugeot Landtrek. Авто оснащено 210-сильным бензиновым турбомотором и способно перевозить до 1,2 тонн груза.

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В Мексике презентовали новый Ram 1200. Это самый компактный и дешевый пикап американской марки — на местном рынке он будет стоить от 445 до 699 тыс. песо ($25 100 — 37 800). Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Пикап может буксировать трехтонный прицеп Фото: Stellantis

Пикап Ram 1200 не является полностью новой моделью — это заокеанская версия Peugeot Landrek и FIAT Titano. От собратьев внешне он отличается только решеткой радиатора и надписью Ram на заднем борту кузова. Более дорогие версии отличаются большим количеством хрома.

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5,3-метровую модель предлагают в двухдверном и четырехдверном исполнении. Грузоподъемность составляет 1150-1210 кг, также можно буксировать трехтонный прицеп.

Грузоподъемность авто составляет 1150-1210 кг. Фото: Stellantis

Салон также почти идентичен Peugeot Landrek. Пикап получил 10-дюймовый тачскрин и кондиционер в базовой версии. Вариант Bighorn добавляет парктроник и камеру, а топовая комплектация Laramie — кожаный салон, климат-контроль, камеры кругового обзора и контроль полосы движения.

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

В отличие от собратьев, которые могут быть и дизельными, новый Ram 1200 доступен только с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 210 л.с. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, задний или полный привод.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел первый электрический пикап.

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