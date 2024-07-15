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Знайомий незнайомець: презентовано дешевий пікап Ram за $25 000 (фото)

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Фото: Stellantis | Ram 1200 — середньорозмірний рамний пікап

Пікап Ram 1200 — заокеанський брат-близнюк Peugeot Landtrek. Авто оснащене 210-сильним бензиновим турбомотором і здатне перевозити до 1,2 тонн вантажу.

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У Мексиці презентували новий Ram 1200. Це найкомпактніший і найдешевший пікап американської марки — на місцевому ринку він коштуватиме від 445 до 699 тис. песо ($25 100–37 800). Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

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Пікап може буксирувати тритонний причіп
Фото: Stellantis

Пікап Ram 1200 не є повністю новою моделлю — це заокеанська версія Peugeot Landrek і FIAT Titano. Від побратимів зовні він відрізняється тільки решіткою радіатора та написом Ram на задньому борті кузова. Дорожчі версії вирізняються більшою кількістю хрому.

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5,3-метрову модель пропонують у дводверному та чотиридверному виконанні. Вантажопідйомність становить 1150–1210 кг, також можна буксирувати тритонний причіп.

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Вантажопідйомність авто становить 1150–1210 кг
Фото: Stellantis

Салон також майже ідентичний Peugeot Landrek. Пікап отримав 10-дюймовий тачскрін і кондиціонер у базовій версії. Варіант Bighorn додає парктронік і камеру, а топова комплектація Laramie — шкіряний салон, клімат-контроль, камери кругового огляду та контроль смуги руху.

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У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін
Фото: Stellantis

На відміну від побратимів, які можуть бути і дизельними, новий Ram 1200 доступний лише з 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 210 к. с. Можна обрати 6-ступінчасті механічну та автоматичну КПП, задній або повний привід.

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