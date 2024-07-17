В Китае создали роскошный беспилотный автобус с оригинальным дизайном (фото)

Беспилотный автобус Hongqi имеет достаточно компактные размеры и отличается нестандартным стилем. Он способен передвигаться по маршруту без вмешательства водителя.

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Китайский автопроизводитель FAW Hongqi, известный своими дорогими представительскими моделями, показал свой первый беспилотный микроавтобус. Он уже проходит тесты. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Беспилотный автобус Hongqi является довольно компактным, имеет закругленный силуэт и большую площадь остекления. Передняя часть выдержана в традиционном стиле автомобилей Hongqi и имитирует фирменную решетку радиатора.

Автобус имеет большую площадь остекления Фото: CarNewsChina

Доступ в салон облегчают раздвижные двери. Внутри установлен диван и поручни для стоящих пассажиров. Автобус оборудовали дисплеями и красной кнопкой аварийной остановки.

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FAW Hongqi получил автопилот четвертого уровня, то есть он может курсировать по маршруту без вмешательства водителя. Он оснащен многочисленными камерами, сенсорами и лидаром (лазерным дальномером).

Прототипы автобуса уже тестируют Фото: CarNewsChina

Беспилотные автобусы Hongqi проходят тесты в специальной зоне в Пекине. Также там тестируют и автономное такси. Прототипы суммарно проехали на тестах уже более 100 000 км на автопилоте.

Интересно, еще это дебютный беспилотник, но не первый автобус Hongqi. Ранее китайский производитель создал роскошную маршрутку.

Также Фокус рассказывал, что премиальные автомобили FAW Hongqi уже появились в Украине.