У Китаї створили розкішний безпілотний автобус з оригінальним дизайном (фото)
Безпілотний автобус Hongqi має досить компактні розміри та вирізняється нестандартним стилем. Він здатен пересуватися маршрутом без втручання водія.
Китайський автовиробник FAW Hongqi, відомий своїми дорогими представницькими моделями, показав свій перший безпілотний мікроавтобус. Він уже проходить тести. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Безпілотний автобус Hongqi є доволі компактним, має закруглений силует і велику площу скління. Передня частина витримана в традиційному стилі автомобілів Hongqi та імітує фірмову решітку радіатора.
Доступ до салону полегшують розсувні двері. Усередині встановлено диван і поручні для пасажирів, які стоять. Автобус обладнали дисплеями та червоною кнопкою аварійної зупинки.Важливо
FAW Hongqi отримав автопілот четвертого рівня, тобто він може курсувати за маршрутом без втручання водія. Він оснащений численними камерами, сенсорами і лідаром (лазерним далекоміром).
Безпілотні автобуси Hongqi проходять тести у спеціальній зоні в Пекіні. Також там тестують і автономне таксі. Прототипи сумарно проїхали на тестах уже понад 100 000 км на автопілоті.
Цікаво, ще це дебютний безпілотник, але не перший автобус Hongqi. Раніше китайський виробник створив розкішну маршрутку.
Також Фокус розповідав, що преміальні автомобілі FAW Hongqi вже з'явилися в Україні.