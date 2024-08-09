Эксклюзив от General Motors: самый оригинальный автобус продают за миллион долларов (фото)

До наших дней сохранилось лишь три General Motors Futurliner в рабочем состоянии. Концептуальный автобус отличается оригинальным дизайном в стилистике арт-деко.

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В США выставили на продажу необычный автобус General Motors Futurliner 1939 года. Его оценили в 998 900 долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

До наших дней сохранилось лишь три GM Futurliner

General Motors Futurliner — самый необычный автобус в мире. Всего изготовили всего 12 таких транспортных средств для шоу "Парад прогресса", которое General Motors демонстрировало в разных городах США в 40-х и 50-х годах. В наши дни в рабочем состоянии находятся только три таких автобуса.

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Внешность GM Futurliner в стилистике арт-деко разработал знаменитый дизайнер Харли Эрл (именно он придумал знаменитые кили на задних крыльях американских авто 50-х). Автобус получился очень узким, обтекаемым и с огромным количеством хрома.

Этот автобус имеет грузовой отсек

Водитель GM Futurliner сидит высоко, а лобовое стекло выполнено панорамным. Вместо пассажирского салона в этом автобусе оборудовали грузовой отсек, где перевозили реквизит шоу "Парад прогресса".

Спереди установлено панорамное стекло

Конкретно этот автобус GM Futurliner отреставрировали в 90-х и оснастили более мощным турбодизелем Detroit Diesel и автоматической КПП Allison, что увеличило максимальную скорость с 65 до 80 км/ч. Впрочем, оригинальный 145-сильный дизель сохранен и продается вместе с автобусом.

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