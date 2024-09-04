Раритеты среди куч хлама: обнаружена секретная коллекция американских ретроавто (видео)

Американец собрал более десятка редких спортивных автомобилей 60-х и 70-х годов. Некоторые модели стоят более 100 000 долларов.

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В США обнаружили большую коллекцию редких спортивных автомобилей. Машины спрятаны от посторонних глаз в большом гараже в штате Висконсин. О них рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Коллекцию собрал механик и продавец запчастей к старинным авто. Именно поэтому его машины хранятся среди огромных куч разнообразных деталей.

Plymouth Road Runner 1969 года спрятан среди разнообразных запчастей Фото: скриншот / YouTube

Всего американец собрал более десятка автомобилей, причем все они являются моделями концерна Chrysler, выпущенными в 60-х и 70-х годах. Состояние авто разное — некоторые из них начали реставрировать, восстановление других еще не начиналось.

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Самым ценным в коллекции является Plymouth Road Runner 1969 года в заряженной версии с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi под капотом. Таких авто изготовили всего 421 и сейчас их цена составляет 100-200 тыс. долларов.

Plymouth Barracuda 440 выпущен серией из 340 авто Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, есть еще Plymouth Road Runner 440 1969 и 1972 года с 7,2-литровым 375-сильным V8, которые также довольно редкие — выпущено 1412 и 675 авто, соответственно. А Plymouth Barracuda 1969 года с этим мотором собрали только 340.

Кроме того, в коллекции хранятся Dodge Challenger, Demon и SuperBee. Владелец не собирается продавать ни одно из авто, однако готов расстаться с запчастями.

Между прочим, недавно в США обнаружили заброшенную коллекцию редких Ford Mustang общей стоимостью 500 000 долларов.

Также Фокус рассказывал, что владелец нашел брошенным угнанный Porsche спустя 6 лет после его исчезновения.